Испания ще играе със Сърбия, вместо Финалисима

Испанският национален отбор ще изиграе приятелски мач срещу националния отбор на Сърбия вместо отменения мач Финалисима със световния шампион Аржентина. Мачът ще се проведе на "Естадио Керамика" във Виляреал. Това съобщи пресслужбата на Кралската испанска футболна федерация.

Настоящите европейски шампиони трябваше да играят срещу Аржентина на Финалисима в Катар, но финалът беше отменен на фона на събитията в Близкия изток.

Испанците трябваше да се изправят и срещу Египет на 30 март в Катар. Този мач обаче също е отменен. Старши треньорът Луис де ла Фуенте ще обяви състава на Испания за приятелските мачове в петък