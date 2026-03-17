Български национал аут до края на сезона в Дания

Българският защитник Стефан Велков е контузен и ще пропусне остатъка от сезона за "Вейле" в датското първенство по футбол. 29-годишният национал пострада при равенството 3:3 срещу "Нордшеланд" на 20 февруари, счупвайки ръката си.

Въпреки това той доигра срещата, а седмица по-късно започна от първата минута срещу лидера в класирането "Орхус". Велков дори вкара единственото попадение за "Вейле" и беше посочен за играч на мача, но отборът му отстъпи с 1:2 и завърши редовния сезон на последното място.

Сега бе обявено, че българинът е добавен към списъка с контузени играчи и се очаква да не играе повече през този сезон.