Тервел Замфиров откри Университетските зимни игри в Пампорово

От днес до четвъртък родопският курорт Пампорово е домакин на Университетските зимни игри и „Зимен университет 2026".

Събитието, организирано от Националното представителство на студентските съвети (НПСС) и Асоциация за университетски спорт „Академик" (АУСА), събира студенти от цялата страна за няколко дни, изпълнени със спорт, емоции и нови приятелства .

Официалният старт беше даден вчера в присъствието на специални гости, сред които кметът на Чепеларе Боран Хаджиев, председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева и бронзовият медалист в сноуборда от Милано/Кортина 2026 Тервел Замфиров.

Неговото присъствие направи атмосферата още по-вдъхновяваща. Участват още двама наши олимпийцки - сноубордистът Александър Кръшняк и ски бегачът Марио Матиканов.

Игрите включват Сноуборд, Ски рали, Ски алпийски дисциплини, Ски бягане, Снежна щафета и Бърза шейна.