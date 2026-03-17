ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Фон дер Лайен: Насреща сме да помогнем за възстано...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/sport/article/22485988 www.24chasa.bg

Тервел Замфиров откри Университетските зимни игри в Пампорово

3120
Боран Хаджиев, Тервел Замфиров и председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева Снимка: Община Чепеларе

От днес до четвъртък родопският курорт Пампорово е домакин на Университетските зимни игри и „Зимен университет 2026".

Събитието, организирано от Националното представителство на студентските съвети (НПСС) и Асоциация за университетски спорт „Академик" (АУСА), събира студенти от цялата страна за няколко дни, изпълнени със спорт, емоции и нови приятелства .

Официалният старт беше даден вчера в присъствието на специални гости, сред които кметът на Чепеларе Боран Хаджиев, председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева и бронзовият медалист в сноуборда от Милано/Кортина 2026 Тервел Замфиров.

Неговото присъствие направи атмосферата още по-вдъхновяваща. Участват още двама наши олимпийцки - сноубордистът Александър Кръшняк и ски бегачът Марио Матиканов.

Игрите включват Сноуборд, Ски рали, Ски алпийски дисциплини, Ски бягане, Снежна щафета и Бърза шейна.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Тръмп между триумфа и компромиса в иранския капан на Израел