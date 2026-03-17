Лапорта: Флик преподписва с "Барса"

Преизбраният президент на "Барселона" Жоан Лапорта обяви, че договорът на старши треньора Ханзи Флик ще бъде подновен.

Според него германецът е близо до ново споразумение до 2028 година. Настоящият му договор изтича през 2027 г.

„Добрите отношения с Флик са много важни. Мисля, че той може да остане в "Барселона" още пет години. Той е млад, енергичен мъж, който се чувства като у дома си в града", каза Лапорта.

Флик пое каталунците през лятото на 2024 г. и изведе отбора до требъл (титла, купа, суперкупа) още в първия си сезон.

Преди това той беше треньор на "Байерн" и германския национален отбор от 2021 до 2023 г.