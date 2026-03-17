Български таланти със силни мачове в САЩ

Волейболните ни таланти Кристиан Титрийски и Александър Къндев записаха нсилни мачове в колежанското първенство на САЩ.

Първият стартира като резерва за "Хавай" в домакинския двубой с "Луис", но още в края на стартовата част влезе в игра и помогна за обрата до 3:1 (21:25, 25:22, 25:20, 25:21).

Титрийски завърши със 17 точки (3 блока). Само Ейдриън Рур (18) имаше повече от 20-годишния диагонал.

"Хавай" е със статистика от 17 победи и 3 загуби.

Къндев пък реализира 11 точки (1 ас, 4 блока) за шампиона "Лонг Бийч", който вкъщи удари 3:0 (25:20, 25:20, 25:14) "Джесъп". Само Скайлър Варга (15) бе с повече точки от Алекс.

Тимът на 21-годишния посрещач има 14 победи и 2 загуби.

Титрийски и Къндев са юноши на "Левски" и шампиони с мъжкия тим за 2024-а.