ЕС към ФИФА: Дайте гаранции за безопасността на феновете на Мондиал 2026

Президентът на ФИФА Джани Инфантино трябва да върши работата си по-добре, заяви европейският комисар Глен Микалеф в остра критика към световната футболна централа ФИФА.

Комисарят по спорта на Европейския съюз отправи упрек към Инфантино заради опасенията за сигурността на феновете, които ще пътуват за Световното първенство по футбол това лято, докато Съединените щати водят война срещу Иран. Той също така разкритикува ФИФА за партньорството ѝ с инициативата „Съвет за мир", подкрепена от президента на САЩ Доналд Тръмп, пише "Политико".

В интервю в офиса си в Брюксел Микалеф призова лидерите да не позволяват на Русия да използва спорта като инструмент за пропаганда. Той също така изрази притеснения относно плановете на Националната баскетболна асоциация да създаде европейска баскетболна лига. Въпреки това именно ФИФА изглежда е била основният му фокус.

Микалеф се е срещнал с Инфантино в Брюксел миналия месец и го е призовал да помогне за гарантиране на безопасността на европейските фенове, които ще пътуват до Северна Америка за Световното първенство през 2026 г. По думите на комисаря обаче от ФИФА не е последвала никаква допълнителна комуникация, въпреки че Европейският съюз е повторил опасенията си относно сигурността на привържениците на фона на ескалацията на конфликта в Близкия изток.

„Това беше първият ми сериозен и единствен разговор с президента Инфантино", каза Микалеф за срещата им в Брюксел по време на европейска футболна среща. „Помолих го да даде уверения на хората, които ще пътуват за Световното първенство, че тяхната безопасност ще бъде гарантирана. Няма никакво последващо действие."

Той добави, че след последната ескалация на напрежението Европейският съюз отново е поискал гаранции за всички, които ще пътуват за турнира. „Особено като се има предвид, че една от държавите домакини на най-голямото спортно събитие в света участва във война, напълно логично е да се дадат гаранции от гледна точка на обществената безопасност", заяви той.

Световното първенство по футбол през 2026 г. ще бъде организирано съвместно от САЩ, Канада и Мексико. Турнирът с 48 отбора ще започне на 11 юни в Мексико Сити и ще включва 16 европейски национални отбора.

Освен опасенията за сигурността в Съединените щати заради конфликта в Близкия изток, има и притеснения относно участието на служители на имиграционната служба на САЩ в охраната на турнира. По-рано тази година агенти на имиграционната служба за контрол и принудително изпълнение са застреляли двама американски граждани по време на операция срещу нелегалната имиграция в Минеаполис.

Мексико също преживява вълна от насилие след смъртта на наркобос в щата Халиско. Столицата на щата – Гуадалахара – трябва да бъде домакин на четири мача от Световното първенство.

Микалеф заяви, че домакините на големи спортни събития като Световното първенство на ФИФА и организациите, отговорни за турнира, имат задължение да гарантират безопасността на отборите и феновете.

Говорител на ФИФА отговори, че безопасността е „основен приоритет" за организацията и изрази увереност, че усилията на правителствата на Канада, Мексико и Съединените щати ще осигурят безопасна и гостоприемна среда за всички участници.

Попитан дали смята, че ФИФА не се справя достатъчно добре със сигурността, Микалеф отговори: „Нека кажем, че има място за повече яснота."

Комисарят разкритикува и подкрепената от Доналд Тръмп инициатива „Съвет за мир" за Газа, която според него предизвиква опасения в Европа, че Белият дом се опитва да заобиколи ролята на ООН. ФИФА, с присъствието на Инфантино на среща миналия месец, е обещала 75 милиона долара за футболна инфраструктура в Газа.

„ФИФА има много въпроси, на които трябва да отговори", каза Микалеф. „Като европейски комисар по спорта бих предпочел да работим с многостранни организации, които уважават международния ред, основан на правила, като ЮНЕСКО и УНИЦЕФ, когато става дума за проекти, свързани със спорта."

Междувременно той изрази притеснения и относно плановете за създаване на нова баскетболна лига в Европа. Основният проблем е, че моделът на затворена лига противоречи на традиционния европейски спортен модел, при който отборите се изкачват или изпадат според спортните си резултати.

„Единственото нещо по-лошо от затворена лига в европейския баскетбол е да има две затворени лиги", заяви Микалеф.

Той подчерта също, че не трябва да се допуска Русия да използва спорта за политическа пропаганда, докато продължава войната си срещу Украйна.

„Не смятам, че спортът трябва да се използва като платформа за политическа пропаганда от тези, които водят агресивни войни", заяви той.