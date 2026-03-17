"Милан" иска да разкара португалска примадона

Италианският гранд "Милан" реши да включи 26-годишното крило Рафаел Леао в трансферния списък, съобщи "Гадзета дело спорт".

Ръководството е взело решение да се раздели с португалската примадона след последните изяви на играча.

Последната капка беше инцидент срещу "Лацио", когато старши треньорът Масимилиано Алегри замени Леао в 66-ата минута. Играчът реагира емоционално, блъскайки съотборниците си, които се опитваха да го успокоят.

Клаузата за освобождаване на нападателя е 170 милиона евро, но клубът е наясно, че никой няма да плати тази сума. Затова "Милан" е готов да разгледа оферти, започващи от 80 милиона евро.

Леао е изиграл 24 мача този сезон, отбелязвайки 10 гола и давайки три асистенции. Договорът му с клуба е до 2028 г.