ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
"Милан" иска да разкара португалска примадона

Рафаел Леао не иска да поздрави треньора Масимилиано Алегри. Снимка: Ройтерс

Италианският гранд "Милан" реши да включи 26-годишното крило Рафаел Леао в трансферния списък, съобщи "Гадзета дело спорт".

Ръководството е взело решение да се раздели с португалската примадона след последните изяви на играча.

Последната капка беше инцидент срещу "Лацио", когато старши треньорът Масимилиано Алегри замени Леао в 66-ата минута. Играчът реагира емоционално, блъскайки съотборниците си, които се опитваха да го успокоят.

Клаузата за освобождаване на нападателя е 170 милиона евро, но клубът е наясно, че никой няма да плати тази сума. Затова "Милан" е готов да разгледа оферти, започващи от 80 милиона евро. 

Леао е изиграл 24 мача този сезон, отбелязвайки 10 гола и давайки три асистенции. Договорът му с клуба е до 2028 г.

Рафаел Леао не иска да поздрави треньора Масимилиано Алегри. Снимка: Ройтерс

