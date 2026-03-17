Георги Павлов: Самото участие на световното първенство в зала е голям успех за нашите атлети

Първи медиен ден от Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) бе проведен днес в зала „Фестивална", съобщиха от пресофиса на федерацията. Участие в него взеха Георги Павлов, президент на БФЛА, участниците на Световното в зала в Торун (20-22 март) Христо Илиев и Никола Караманолов (60 м), Станислав Станков (60 м с преп.), както и Валя Демирева, треньор на Илиев.

Вторият медиен ден ще е на 19 март, четвъртък, отново в зала „Фестивална", като участие в него ще вземат Божидар Саръбоюков, който ще ни представя в скока на дължина на световното първенство в Торун, неговият треньор Димитър Карамфилов и президентът на БФЛА Георги Павлов. Единствена ни състезателка при жените Александра Начева (троен скок) ще пътува за Торун директно от Атина, където се подготвя в момента.

"В последните 2-3 месеца правим първи стъпки в много неща - най-вече в социалните мрежи и медийното отразяване и го правим в полза на атлетите, и на нашия любим спорт - олимпийски спорт №1, Царицата. За съжаление през годините нищо не е правено в тази насока. А в света, в който живеем, медийното отразяване е най-важно, за да знаят хората колко голям е нашият спорт и каква голяма конкуренция има. Самото участие на този голям форум е голям успех както за нашите спортисти, така и за нас като федерация", заяви пред медиите Павлов.

"За нас спортистите и медиите са еднакво важни, защото само чрез вас (бел. р - медиите) ние можем да стигнем до цялата държава, за да популяризираме нашия спорт. Но тук е моментът да благодаря и на треньорите и състезателите за този силен сезон, който правят. Надявам се, че те ще отидат в Торун да покажат това, което могат, и да се забавляват. За мен като президент е гордост това участие. Не искам да натоварвам спортистите с очаквания, каквото постигнат на световното, това ще бъде само плюс за тях. Успехите на атлетите се дължат най-вече на техните семейства, на техните клубове и на техните треньори. Федерацията идва на последно място", добави още президентът на БФЛА и гарантира, че медийният ден ще стане традиция на федерацията.

"Инвестициите на федерацията ще бъдат насочени към това да популяризираме нашия спорт и да привлечем спонсори, които да ни осигурят собствени средства и да почнем да правим някаква политика. В момента федерацията е само една администрация, която разпределя държавните средства. Визията за моя мандат е федерацията повече да помага и по-малко да пречи", каза още Павлов.

Като голям успех отчете участието на световното първенство треньорката Валя Демирева.

"Много съм горда с нашите атлети. Самото участие на световно първенство е един голям успех за нашите атлети. Това са едни млади състезатели, които тази година се представят отлично. Откакто Георги Павлов стана президент на БФЛА, състезателите се готвят много по-спокойно. Имат заплати, осигурени лагери. Успехите идват оттам и аз съм убедена, че сега на световното те ще се представят много добре", каза Демирева.

"Имаме отлични условия осигурени от БФЛА и нейният президент Георги Павлов. На това се и дължат нашите силни резултати. Искам да се върнем от световното първенство здрави и удовлетворени от резултатите, които ще покажем", заяви Христо Илиев, който тази зима на три пъти подобри националния рекорд на 60 метра.

"Трябва да благодаря на президента Георги Павлов, че ни осигури възможност да се подготвяме като истински спортисти. Искам да пожелая успех на съотборниците ми и всеки от тях да покаже това, на което е способен", каза Никола Караманолов.

Хърделистът Станислав Станков пък изрази задоволство, че този път ще има възможност да участва на световното първенство.

"Изключително щастлив съм, че ще участвам на такъв голям формат състезание. След като първия път бях класиран, но не участвах, сега имам втори шанс, който не мога да пропилея. Благодарности на БФЛА, която прави много неща за нас. Георги Павлов иска да бъдем спокойни и да можем да се реализираме. Искам да благодаря и на моите треньори и моите близки, които ме подкрепят. Желая успех на моите съотборници, които се трудеха страшно много, за да стигнат това голямо състезание. Надявам се да успеят да се реализират и да останат удовлетворени от резултата си", заяви Станков.

В края на медийния ден националите разписаха състезателни екипи, които ще бъдат като giveaway на трима късметлии, следващи профила на БФЛА в Инстаграм.