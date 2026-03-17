ФИФА няма да мести мачовете на Иран САЩ в Мексико

ФИФА няма да премести мачовете на Иран от световното първенство от Съединените щати в Мексико, както и в друга държава.

По-рано президентът на Иранската футболна федерация Мехди Тадж обяви, че организацията преговаря за прехвърлянето на мачовете на страната му.

Мачовете на Иран са срещу Нова Зеландия и Белгия в Лос Анджелис, както и в Сиатъл срещу Египет.

Както съобщава The Times, това предложение не е обсъждано от ФИФА, тъй като подобен ход се счита за „неосъществим". Билетите за мачовете вече са разпродадени и прехвърлянето им би засегнало и други участващи отбори.