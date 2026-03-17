ЦСКА с глоба за расизъм след мача с "Лудогорец"

Дисциплинарната комисия към БФС наложи много солена глоба на ЦСКА след дербито с "Лудогорец". В Разград "армейците" на Христо Янев паднаха 0:3. 

Заради привърженици си "червените" ще трябва да платят общо 12 807,85 евро, като 9586,72 евро от тях са за расизъм. Решението подлежи на обжалване пред Апелативната комисия в 7-дневен срок.

Останалите наказания на ЦСКА по доклад след мача в Разград са:

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За възпламеняване на бомбичка на пистата, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. В от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

За използване на лазерни устройства за заслепяване на противникови състезатели от публиката на ПФК "ЦСКА", на основание чл.37, ал.1, т.27 ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

ДК задължава ПФК „ЦСКА" гр. София да възстанови щетите на стадион „Хювефарма Арена" гр. Разград съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2025/2026/.

