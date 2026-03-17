България и Чехия спорят за нападател

Зимното попълнение на шотландския гранд "Рейнджърс" Райън Надери е получил предложение да играе и за Чехия след такова от България, съобщават на Острова.

Роденият в Дрезден 22-годишен нападател може да представя на национално ниво три страни (плюс Германия). От България вече са потърсили Надери и са му направили предложение. Сега обаче има такова и от Чехия.

Според thescottishsun.co.uk България има предимство. Надери ще вземе решение след края на сезона.

Високият 194 см нападател пристигна на стадион „Айброкс" в началото на февруари, като "Рейнджърс" плати за него рекордните за III лига на Германия 5,5 милиона евро на "Ханза" (Росток).

До момента е изиграл 8 мача за гранда от Глазгоу във всички турнири, в които е вкарал 2 гола и е подал за още 2.