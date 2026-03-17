ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ВАС спря прекратяването на поръчката за боклука в ...

Времето София 12° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/sport/article/22488065 www.24chasa.bg

В Англия: "Ливърпул" маха Слот при отпадане от Шампионската лига

2668
Арне Слот Снимка: Ройтерс

Мениджърът на "Ливърпул" Арне Слот може да бъде уволнен, ако английският гранд отпадне от турския "Галатасарй" в осминафиналите на Шампионската лига, съобщават на Острова. Комшийският тим гостува утре вечер с аванс от 1:0 на "Анфийлд".

Според информацията ако Слот бъде махнат, бившият капитан на "Ливърпул" Стивън Джерард ще бъде назначен на поста до края на сезона.

Слот пое "мърсисайдци" през лятото на 2024 г. Под негово ръководство отборът е изиграл 101 мача, като е спечелил 62, завършил е наравно 16 пъти и е загубил 23 пъти. Настоящият договор на нидерландеца с клуба е до лятото на 2027 г.

Четете още

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Тръмп между триумфа и компромиса в иранския капан на Израел