В Англия: "Ливърпул" маха Слот при отпадане от Шампионската лига

Мениджърът на "Ливърпул" Арне Слот може да бъде уволнен, ако английският гранд отпадне от турския "Галатасарй" в осминафиналите на Шампионската лига, съобщават на Острова. Комшийският тим гостува утре вечер с аванс от 1:0 на "Анфийлд".

Според информацията ако Слот бъде махнат, бившият капитан на "Ливърпул" Стивън Джерард ще бъде назначен на поста до края на сезона.

Слот пое "мърсисайдци" през лятото на 2024 г. Под негово ръководство отборът е изиграл 101 мача, като е спечелил 62, завършил е наравно 16 пъти и е загубил 23 пъти. Настоящият договор на нидерландеца с клуба е до лятото на 2027 г.