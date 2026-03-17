ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Изненадваща раздяла в "Черно море"

Пламен Илиев

Националният вратар Пламен Илиев обяви, че напуска футболен клуб "Черно море".

"Считано от днес вече не съм футболист на "Черно море" - решение, което взех изцяло и единствено по мое желание. Благодаря на моите съотборници и успех!", написа 34-годишният страж в профила си в инстаграм.

Илиев пристигна на "Тича" през лятото на 2024 година след три сезона в румънския футбол с екипите на "Динамо" (Букурещ), "Херманщад" и "Университатя Клуж".

Той записа общо 60 мача за варненци, 18 от които през настоящата кампания. Той беше титуляр през по-голямата част от сезона за "моряците", но в последните два мача от Първа лига остана резерва за сметка на Кристиан Томов.

В кариерата си на клубно ниво Пламен Илиев е играл още за "Левски", "Лудогорец" и "Видима-Раковски" в България, както и за "Астра" (Гюргево) и "Ботошани" в Румъния.

Илиев има 21 мача за националния отбор на България, като за последно игра за "трикольорите" през март миналата година в плейофите на Лигата на нациите срещу Ирландия.

Пламен Илиев

