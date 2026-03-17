Дежавю: Френската преса пак публикува състава на "Челси" 5 часа преди мача с ПСЖ

Съставът на "Челси" беше публикуван във френските медии часове преди реванша срещу "Пари Сен Жермен" в осминафиналите на Шампионската лига тази вечер.

Списание Onze Mondial обяви детайлите около стартовата единайсеторка на „сините" за мача на „Стамфорд Бридж". Според френската медия защитникът Уесли Фофана ще стартира срещата на пейката, след като изигра пълните 90 минути в първия двубой, а титуляри в центъра на отбраната за лондончани ще бъдат Йорел Хато и Трево Чалоба.

Това е втора статия, публикувана от Onze Mondial през последната седмица, която съдържа поверителна информация за дейността в "Челси", след като същото се случи и преди първата среща между двата тима, спечелена от френския шампион с 5:2.

В информацията дори се съобщава и формацията, в която ще бъде нареден отборът на Лиъм Росиниър за реванша срещу ПСЖ.

На вчерашната пресконференция преди мача наставникът на "Челси" призна, че е наясно с проблема, но и че се надява това да не се повтори в бъдеще.

„Ще бъда честен, не съм си мислил за това. Не е първият път, в който се случва и няма да е последен. Не говоря за себе си, говоря от името на всеки отбор и клуб. Фокусиран съм върху спечелването на мача. Преди това мислих за двубоя с "Нюкасъл". Тези неща се случват, но съм сигурен, че няма да се случи отново", обясни Лиъм Росиниър, цитиран от „Скай Спортс".