Скъпото гориво създава "ефект на доминото", който засяга всичко – от логистиката на големите отбори до джоба на обикновения фен

И тази война като предишната трябваше да приключи за не повече от седмица. През 2022 г. руснаците нахлуха в Украйна с намерението набързо да стигнат до Киев и да монтират тяхна си марионетка на президентския пост.

Само че не им се получи

и оттогава досега стотици хиляди загинаха на бойното поле, а жителите на Стария континент трябваше да се справят с предизвикателствата, които изникват по време на война.

4 години по-късно САЩ и Израел засипаха с бомби Иран с обещанието ислямската държава да капитулира в рамките на няколко дни. Но и този план не сработи и сега светът отново ще бъде принуден да се напасва към новите реалности. По стара традиция човеците по земята не се притесниха толкова от човешките жертви, колкото от рязкото покачване на петрола след затварянето на Ормузкия проток. Високите цени на изпомпваната от земните недра суровина

ще напомпа цените на горивата

и ще доведе до ефекта на доминото. Всичко поскъпва и е сигурно, че няма да поевтинее, когато цялата лудост приключи и цените на нефта тръгнат надолу.

Всеобщата истерия е толкова голяма, че уплаши и уж недосегаемите собственици във футбола, Формула 1, плуването, колоезденето и много други. Довчера всичко беше наред, а днес резервоарът на световния спорт е на червено и всички се готвят за още по-тежки времена.

Най-засегнати от преминаването на психологическата граница от 100 долара за барел, изглежда, са отборите от Формула 1. В елитния моторен спорт логистиката е основно перо. Всяка седмица се извозват тонове оборудване с помощта на камиони, кораби и самолети. Притиснати от новите реалности, шефовете на ФИА направиха отстъпки и позволиха да бъде увеличен таванът на бюджетите, за да се компенсира инфлационният натиск върху отборите. От своят страна инженерите на отборите започнаха да променят стратегията на пистата – пилотите ще бъдат научени

да управляват максимално прецизно

разхода на гориво и печелят предимство чрез ефективност. Или казано по-простичко - ще пускат болидите по инерция, ако видят нанадолнище пред себе си.

Това, разбира се, е шега, но на футболните фенове никак не им е смешно, когато дойде моментът за подкрепа на любимия отбор извън пределите на клубния стадион. Според едно интересно проучване на британска транспортна асоциация преди години с 20 паунда под формата на бензин привърженик на "Ливърпул" е можел да достигне до 7 противникови стадиона, а при днешните цени ще успее да посети само 3. Дори организираните пътувания с автобус вече са по-скъпи, а да не говорим за гостуванията на агитката в чужбина.

Средностатистическият фен може и да си остане у дома, за да си гледа мача по телевизията, но на

големите футболни клубове им е абсолютно забранено

да бездействат в домашна обстановка и тепърва ще усетят ефекта от всеобщото поскъпване.

При новия разширен формат на европейските клубни турнири през сезон 2024/25 и 2025/26 отборите изминават близо 2 милиона въздушни мили. Високите цени на керосина вече притискат и най-платежоспособните клубове да оптимизират графиците си или да търсят по-икономични транспортни решения, за да избегнат огромни преразходи в бюджетите за гостувания.

А я си представете колко ще излязат

разходите за транспорт

по време на световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Никой още не е направил точна сметка, но става дума за милиарди долари. За феновете, които планират екскурзия до Северна Америка, също ще бъде скъпо. Самолетните компании вече налагат ."горивни такси" от $ 200 на билет за трансконтинентални полети поради поскъпването на петрола, а цените на вътрешните полети в САЩ за периода на мондиала са скочили средно с 85% спрямо миналата година.

"Няма проблем! Слизате от димящите дизели и се качвате на колелеа", ще кажат любителите на екологичния и здравословен транспорт, но и за тях душът ще е студен. Да, "Тур дьо Франс" може и да изглежда като щадящо природата състезание обаче професионалните отбори са огромни логистични машини, които разчитат на десетки камиони, автобуси и коли. Точно заради това участниците в големия керван вече съобщават, че ще са принудени да съкращават от средствата за нови технологии и заплати.

Проблеми с плащането на сметките ще имат залите за ледени спортове и плувните басейни. Във Франция, Белгия и Нидерландия вече затвориха ледени пързалки, за да се спасят общинските бюджети.

Непосилна задача се оказва и затоплянето

на водата в басейна

защото и там разходите са скочили с поне 30 процента. Няма смисъл да изброяваме всички видове моторни спортове, които нямат възможностите на колегите си от Ф1, но също искат да са на висота и да развиват активна спортна дейност. Всъщност май само електронните спортове ще си спестят увеличените разходи за транспорти всякакъв друг вид логистика.

Това неминуемо ще затрудни достъпа на феновете до стадиона, пистата или басейна и ще направи спорта още по-скъпо и понякога дори недостъпно удоволствие.