Флик се пенсионира след “Барселона”

“Барселона” ще бъде последният отбор, воден от Ханзи Флик. Това разкри самият 61-годишен германски спец. Очаква се наставникът скоро да подпише новия си договор с каталунците. А след като прекрати отношенията си с клуба, ще се пенсионира.

“Никога не гледам дузпи и това ми върши работа”, каза треньорът на каталунците преди реванша от 1/8-финалите в Шампионската лига срещу “Нюкасъл” утре. Първият мач в Англия завърши 1:1.

Флик 8 г. бе помощник-треньор на националния отбор на Германия, а след това и спортен директор на бундестима. Впоследствие направи кариера в “Байерн” - първо отново като асистент, а след това и изцяло начело на баварците. През 2021 г. се завърна в националния отбор като селекционер. А от 2024 г. е начело на “Барса”.

