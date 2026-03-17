Основни играчи на “Левски” на линия за “Черно море”

Капитанът на “Левски” Георги Костадинов и Радослав Кирилов ще са на линия за срещата с “Черно море”. Мачът на “сините” срещу традиционно тежкия за побеждаване отбор на варненци е в събота на “Герена”.

Костадинов, който вкара победния гол срещу “Берое”, получи травма малко преди края на мача в Стара Загора. Контузията не е сериозна и се очаква халфът да поднови тренировки съвсем скоро.

Кирилов пък пропусна визитата на “Берое” заради проблем. Но и крилото скоро ще е напълно готово и треньорът на столичани Хулио Веласкес ще може да разчита на него.

Пред испанския предводител на “сините” обаче изникна и проблем. Оливер Камдем по всяка вероятност ще получи повиквателна за националния отбор на Камерун. Африканците са на турнир на ФИФА в Австралия, което значи адски дълго пътуване и събрана умора.

Същото е положението и с Кристиан Димитров, който ще помага на националите по време на турнето в Индонезия.

В същото време стражът на “Черно море” Пламен Илиев се раздели с клуба.

