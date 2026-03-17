ЦСКА обжалва наказание заради знаме със свастика

БФС напълни касата с 23 545,96 евро само от мачове в елитната група

ЦСКА има вариант да обжалва наказанието за расизъм, което получи заради знаме със свастика на двубоя с “Лудогорец”. Сумата е 9586,72 евро, като е абсолютно същата, когато фенове на “Левски” крещяха “маймуна” на Бърнард Текпетей след мача за суперкупата.

По принцип има протокол в такива случаи, който според информиран източник е малко неспазен от длъжностните лица, като дежурен делегат е бил Владимир Андреев от София.

И няма как да се присъди непълна глоба за знаме и за директна атака срещу играч на съперника.

Така явно задачата на дисциплинарната комисия е по-бързо да попълни касата на съюза, която по традиция е на червено.

За кръга само от елита са прибрани 23 545,96 евро, като глобите на играчите са 1585. По 1 мач пропускат Боян Милисавлевич (“Локо”, Пд), Валон Хамдиджи (“Септември”), Филип Калоч и Диниш Алмейда (“Лудогорец”), Давид Телеш (“Черно море”) и Идову Акинтола (“Арда”).

От клубовете най-сериозно е санкциониран “Берое”, където и без това нямат пари, като за старозагорци глобите са за 2556,45 евро. ЦСКА и “Локо” (Сф) са с по 2198,55 евро, без да се брои тази на “червените” за свастиката.

“Славия” има да плаща 1687,26 евро, “Левски” - 1278,23, “Лудогорец” - 1022,58, “Арда” - 766,94, “Ботев” (Враца) - 511,29, и “Ботев” (Пловдив) - 153,39.

ЦСКА има да възстановява щетите на стадиона в Разград, което вече си е традиция след двубоите с “Лудогорец”.

По принцип глобите се плащат от телевизионните права, като в края на сезона всичко се преизчислява. И излиза, че някои крубове има да доплащат.

Парите от глобите са и една от причините, заради които никога БФС няма да даде на професионалната лига да администрира първенството, защото ще трябва да обяви фалит. Според финансовите отчети това са най-сигурните приходи.

Най-голямата реколта на пари е след подобни мачове и най-вече вечното дерби. Тогава се плаща и на полицията за охрана, а след това и за пакостите на феновете и така се плаща двойно.

Нито едно ръководство на БФС обаче не е поставяло въпроса пред МВР за това изкривяване, което само пречи на родните клубове, които и без това не са в цветущо финансово състояние. (24часа)

Някъде тук трябва да се вижда знаме със свастика, което донесе огромна глоба на ЦСКА след гостуването на “Лудогорец”.

