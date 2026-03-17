Бивш съотборник на Ивелин Попов призна, че е намушкал братовчед си

Ивелин Попов и Куинси Промес се поздравяват на тренировка със "Спартак" (Москва).

Бившият съотборник на Ивелин Попов в московския "Спартак" - нидерландецът Куинси Промес, призна, че е намушкал братовчед си през 2020 г., съобщават в родината му, позовавайки се на адвокатите на футболиста.

Те твърдят, че е имало самозащита и затова смятат, че той не трябва да бъде наказан за инцидента.

През юли 2020 г. нападателят е имал конфликт с мъжа заради бижута, които последният е откраднал от лелята на Промес, която го е отгледала като дете.

Когато Куинси го смъмрил, последвало сбиване.

„В хаоса и интензивните емоции моят клиент го намушкал веднъж със сгъваем нож", каза адвокатът на Промес - Кари Кнупс.

В края на юни 2025 г. Промес е екстрадиран в Нидерландия от ОАЕ по искане на местната прокуратура. В родината му срещу футболиста бяха образувани две наказателни дела - за контрабанда на наркотици и за нападение над братовчед му.

Окръжният съд в Амстердам го осъди на шест години затвор за делото за контрабанда на кокаин и на осемнадесет месеца за нападение над братовчед му.

И двете решения бяха обжалвани от защитата пред Апелативния съд.

Промес и Ивелин бяха съотборници в руската столица от 2015 до 2018 г.

Четете още

Още от Футбол

Здраве

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Тръмп между триумфа и компромиса в иранския капан на Израел