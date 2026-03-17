България загуби от Черна гора в квалификациите за европейското, чакаме следващите мачове

Националният тим на България по баскетбол за жени загуби от Черна гора 66:70 (18:27, 14:16, 17:15, 17:12) като гост в зала "Тополица" в Бар в последния, шести кръг от група "Е" в първия етап от квалификациите за Евробаскет 2027.

Поражението беше първо за българския състав след пет поредни победи в предишните мачове, като националките вече си бяха осигурили първото място в групата и класирането за втората фаза на пресявките. Те завършиха с актив 5-1, а съставът на Черна гора, който също продължава напред, се нареди на втора позиция с баланс 4-2.

Най-резултатна за отбора на България беше натурализираната американка Кайла Хилсман, която оформи "дабъл-дабъл" от 23 точки и 11 борби. Борислава Христова добави 15 точки, 5 борби и 3 асистенции, а Карина Константинова се отчете с 11 точки, 3 борби и 4 асистенции.

Еврошампионатът догодина ще се проведе в четири държави - Белгия, Финландия, Швеция и Литва от 16 до 27 юни. Четирите домакина получават директно място на първенството. Срещите от втората фаза на квалификациите ще се състоят между 8 и 18 ноември, както и между 7 и 17 февруари 2027 година. По време на всеки прозорец ще се играят три мача.

Към 17-те продължили напред от първия етап тима ще се присъединят седем отбора, участващи в пресявките за световното тази година. Предстои провеждането на жребий, който ще разпредели съставите в шест групи по четири. Първите два отбора от всяка група ще се класират за шампионата, плюс четирите домакина.