Феноменален "Спортинг" обърна с 5:0 в реванша "Будьо" след 0:3 и е на 1/4-финал в Шампионската лига

"Спортинг" направи феноменален обрат в 1/8-финалния двубой от Шампионската лига, след като удари 5:0 норвежкото чудо "Будьо/Глимт" в реванша игран в Лисабон.

Така португалският гранд обърна резултата в своя полза след 0:3 малко над северния полярен кръг миналата седмица.

В 1/4-финалите "Спортинг" ще срещне "Арсенал" или "Байер" (Леверкузен).

Домакините заличиха изоставането си в редовното време чрез Гонсало Инасио (34), Педро Гонсалвеш (61) и Луис Суарес (79-дузпа).

Максимилиано Араухо (92) Рафаел Нел (120+1) нокаутираха гостите в продълженията.