ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Реал" повали "Сити" и в Манчестър, чака "Байерн" ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/sport/article/22492062 www.24chasa.bg

Страхотно завръщане на Александър Везенков и победа на "Олимпиакос" в дербито с "Фенербахче"

Александър Везенков Снимка: "Олимпиакос"

Александър Везенков се завърна по възможно най-добрия начин в Евролигата. 

Бившият №1 на континента пропусна 4 поредни мача на "Олимпиакос" в най-престижния клубен турнир заради контузия в гърба. Българската звезда в баскетбола за последно игра на 12 февруари, но припомни на феновете за класата си при победата 104:87 над "Фенербахче" в дербито на първите два отбора в класирането. 

Този двубой бе отложен в края на миналата година, когато заради проливните дъждове в Атина покривът на залата протече. 

Везенков игра 23,22 минути и вкара 24 точки. Големият герой на вечерта бе французинът Еван Фурние, който изригна с 36 точки. 

Това е 21-ата победа за сезона на гръцкия отбор, който обаче остана зад турския и е втори. В четвъртък "Олимпиакос" приема "Баскония" (Исп). 

Четете още

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Баскетбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Тръмп между триумфа и компромиса в иранския капан на Израел