Страхотно завръщане на Александър Везенков и победа на "Олимпиакос" в дербито с "Фенербахче"

Александър Везенков се завърна по възможно най-добрия начин в Евролигата.

Бившият №1 на континента пропусна 4 поредни мача на "Олимпиакос" в най-престижния клубен турнир заради контузия в гърба. Българската звезда в баскетбола за последно игра на 12 февруари, но припомни на феновете за класата си при победата 104:87 над "Фенербахче" в дербито на първите два отбора в класирането.

Този двубой бе отложен в края на миналата година, когато заради проливните дъждове в Атина покривът на залата протече.

Везенков игра 23,22 минути и вкара 24 точки. Големият герой на вечерта бе французинът Еван Фурние, който изригна с 36 точки.

Това е 21-ата победа за сезона на гръцкия отбор, който обаче остана зад турския и е втори. В четвъртък "Олимпиакос" приема "Баскония" (Исп).