"Реал" повали "Сити" и в Манчестър, чака "Байерн" (резултати от Шампионската лига)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

След 3:0 в Мадрид "Реал" повали "Сити" и в Манчестър с 2:1, за да спечели с общ резултат 5:1 1/4-финалния сблъсък в Шампионската лига.

Така испанският гранд очаква в следващата фаза "Байерн". Германският колос има аванс от 6:1 срещу "Аталанта", постигнат в Италия, и в Мюнхен в сряда вечерта трябва да се случи чудо невиждано, за да има "Реал" друг противник в 1/4-финалите.

В Англия Бернардо Силва изби с ръка топката от голлинията и бе изгонен. Винисиус вкара дузпата в 22-ата мин.

В 41-ата мин Ерлинг Холанд изравни. В продължението на мача отново Винисиус оформи крайното 2:1.

В Лондон ПСЖ отново би с 3 гола разлика "Челси" след 5:2 в Париж. Точни за 3:0 бяха Хвича Кварацхелия (6), Брадли Бракола (14) и Сени Маулу (62). ПСЖ чака победителя от "Ливърпул" - "Галатасарай". Турският тим има аванс от 1:0 преди реванша на "Анфийлд".

"Арсенал" у дома би "Байер" (Леверкузен) с попадения на Еберичи Езе (36) и Деклан Райс (63) след 1:1 на немска земя.

В 1/4-финалите лидерът във Висшата лига на Англия срещу португалския "Спортинг" (Лисабон).