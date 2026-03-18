Обявиха Григор Димитров за най-известния българин

Григор Димитров е най-известният българин. Това сочи популярният в социалните мрежи профил World of Facts.

Статистиката е въз основа на най-търсените имена в Google, най-споменаваните в медиите и смятаните за най-влиятелни.

Най-добрият български тенисист е в интересна компания. Ето някои от другите №1: Арнолд Шварценегер (Австрия), Риана (Барбадос), Кевин де Бройне (Белгия), султана на Бруней Хасанал Болкиах, Джъстин Бийбър (Канада), Шакира (Колумбия), Ангела Меркел (Германия), Рафаел Надал (Испания), Мохамед Салах (Египет), Кими Райконен (Финландия), Килиан Мбапе (Франция), Роуан Аткинсън (Великобритания),Али Хаменей (Иран), Бьорк (Исландия), Джорджо Армани (Италия), Юсейн Болт (Ямайка), кралица Рания (Йордания), Макс Верстапен (Нидерландия), Кристияно Роналдо (Португалия), Новак Джокович (Сърбия), президентите на Турция и Украйна Реджеп Ердоган и Володимир Зеленски, Тейлър Суифт (САЩ).

Следващото участие на Григор Димитров трябва да бъде на турнира “Мастърс 1000” в Маями. В първия кръг бившият №3 в света ще има възможност за реванш срещу Рафаел Колиньон (Бел), от когото загуби в Бризбейн на старта на този сезон. При победа Димитров ще играе с Флавио Коболи. Двамата са много добри приятели и участваха заедно на двойки в Акапулко, където италианецът спечели титлата поединично.

Миналата година Гриор стигна полуфинал в Маями и загуби от Джокович.

