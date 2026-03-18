Съд смени шампиона на Африка, Мароко е №1 за сметка на Сенегал

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Шокиращ обрат разтърси африканския футбол. Близо два месеца след финала на континенталното първенство титлата смени притежателя си не на терена, а в съдебната зала.

Апелативният съд на Африканската футболна конфедерация (КФА) обяви Мароко за официален победител в турнира, след като резултатът от финала срещу Сенегал бе анулиран и заменен със служебно 3:0 в полза на домакините.

В Рабат Садио Мане и компания триумфираха с 1:0 след продължения с гол на Папе Гей в 94-ата минута. Двубоят обаче бе белязан от безпрецедентен скандал. В добавеното време на редовната част съдията отсъди спорна дузпа за Мароко. Последваха бурни протести, обсада на рефера и грозни сцени на терена.

В пика на емоциите голяма част от сенегалските национали самоволно напуснаха игрището и се прибраха в тунела. Мачът бе прекъснат за 15 минути, през които хаосът се пренесе и по трибуните в Рабат.

Сенегалските фенове опитаха да нахлуят на пистата и трябваше да бъдат усмирявани.

В крайна сметка любимците им се върнаха на терена. За ужас на домакините Брахим Диас пропусна дузпата, а Сенегал вдигна трофея след продълженията.

Мароканската федерация веднага подаде жалба, която първоначално бе отхвърлена.

При обжалването обаче съдът се позовава на категоричния чл. 82 от правилника:

„Ако отбор откаже да играе или напусне терена преди редовния край на срещата без разрешение от съдията, той се счита за загубил и се изхвърля от надпреварата."

Според чл. 84 в такива случаи се присъжда служебен резултат 3:0.

Африканската конфедерация мотивира решението си с това, че напускането на терена от страна на Сенегал се тълкува като отказ от участие в мача, независимо че по-късно футболистите са се върнали, за да доиграят срещата.

Към момента нито една от двете федерации не е излязла с официално изявление след решението.

Очаква се Сенегал да отнесе случая до Спортния арбитражен съд (CAS) в Лозана в последен опит да спаси своята титла.