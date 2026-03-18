Латвиец стана треньор на "Фратрия"

Ренарс Роде е новият старши треньор на втородивизионния "Фратрия", съобщи клубът в официалната си фейсбук страница.

Ренарс е бивш национален състезател на Латвия, който прекрати състезателната си кариера през 2022 година. Веднага след това започва своя треньорски път и бързо натрупва ценен опит.

Той работи във "Валмиера", където е асистент-треньор, както и старши треньор на втория отбор на "Валмиера". По-късно продължава като асистент във "Висакха" и "Ауда", където трупа международен опит, развивайки се в различни футболни среди.

На 12 март Фратрия официално съобщи, че клубът и старши треньорът Алексей Савинов прекратяват сътрудничеството си по взаимно съгласие. В последния кръг, в който начело на отбора преди напускането треньор бе Савинов, "Фратрия" претърпя поражение като домакин от гостуващия тим на Севлиево с 1:4. В следващия кръг завърши 1:1 с втория отбор на "Лудогорец".

"Фратрия" заема в момента второто място във Втора лига с 47 точки от 23 мача, с 3 повече от третия "Вихрен", който е със същия брой изиграни срещи. Лидер е "Дунав" с 57 точки от 21 двубоя.