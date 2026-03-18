Наш национал с капитанската лента в Италия

"Специя" стигна само до равенство 1:1 в домакинството си на "Емполи" от 31-вия кръг на серия "В". Като титуляр за домакините игра българският национал Петко Христов, който бе и с капитанската лента. Защитникът остана на терена до 78-ата минута, когато бе заменен от Лука Виняли.

Специя взе преднина в 69-ата минута с гол на Габриеле Артистико. В 6-ата минута на добавеното време "Емполи" си спечели дузпа, а Едоардо Сапорити отбеляза за крайното 1:1.

Христов и "Специя" остават на 18-ото място с 30 точки. "Емполи" е на 13-тата позиция в таблицата с актив от 33.