Отчетоха само една сериозна грешка на съдиите в изминалия кръг

Съдийската комисия към Българския футболен съюз публикува анализа си за спорните моменти от изминалия 26-и кръг в Първа лига. Оттам отчетоха добра работа на съдиите и заявиха, че има само една сериозна грешка, която е допусната от Станимир Тренчев и неговия екип на двубоя "Локомотив" (София) - "Септември"(3:0), който бе отложен от 22-рия кръг. В останалите двубои арбитрите са се справили с казусите, които са се открили пред тях.

Един от дискусионните моменти бе мелето между играчите на "Лудогорец" и ЦСКА (3:0) след нарушението на играча на "червените" Пиедраита срещу Ивайло Чочев, при което бяха показани общо четири жълти картона.

"Съдията Любослав Любомиров правилно е санкционирал първо инициатора на нарушението, а след това и най-активните в бутането. Препоръките към съдиите са в такива случаи да се дават минимум поне по два жълти картона", заявиха от комисията

От съдийската комисия отчетоха като правилно и решението на Станимир Тренчев да отмени гола на "Берое" срещу "Левски" (0:1).

"В ситуацията има очевидно нарушение в атака, тъй като има задържане първо с лявата, а след това и с дясната ръка. ВАР не вижда явна грешка на съдията. Препоръката е такива ситуации да се решават на терен, а не от ВАР."

Според комисията обаче Тренчев е трябвало да се намеси в друга ситуация, в която е трябвало да покаже жълт картон за симулация на халфа на "Левски" Армстронг Око-Флекс, който пробва да изпроси дузпа за своя отбор.

Другата - и по-сериозна - грешка на Тренчев е от отложения мач между "Локомотив" и "Септември", който се игра във вторник. Според специалистите главният съдия неправилно е изгонил с директен червен картон Джордан Айб от тима на "железничарите". Бившият футболист на английския "Ливърпул" е трябвало да получи само жълт картон за извършеното от него нарушение. Все пак тази ситуация се разигра в 83-тата минута, когато "Локомотив" вече водеше с 3:0, което се оказа и крайният резултат.