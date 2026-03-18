ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Пеп: Всички искат да ме уволнят, но аз оставам

СНИМКА: РОЙТЕРС

Всички искат да ме уволнят, нали? Трябваше да спечеля 6 пъти Шампионска лига, за да бъда признат за успешен мениджър на "Манчестър Сити".

Това каза мениджърът на английския тим Пеп Гуардиола, след като отборът му отпадна от Шампионската лига. "Гражданите" бяха елиминирани на 1/8-финалите от "Реал" (М). В реванша играчите на Пеп паднаха 1:2 вкъщи с общ резултат 1:4 си тръгват отново от турнира.

"Имам още една година от договора си", добави още Гуардиола.

Неговият тим изостава далеч от лидера "Арсенал" във Висшата лига. Разликата в класирането между двата тима е 9 точки, като "Сити" има мач по-малко.

Отборът на Пеп обаче е на финал за купата на лигата, именно срещу "Арсенал" (мачът е през уикенда), а също така и на 1/4-финал за купата на Англия.

СНИМКА: РОЙТЕРС

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

