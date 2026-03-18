От федерацията пак канят борците от ЦСКА на централизирана подготовка, която те отказват

Семен Новиков по време на протеста срещу Станка Златева. СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

Българска федерация по борба (БФ Борба) изпрати покана до състезателите на СК ЦСКА за участие в тренировъчния процес на националния отбор за турнира "Дан Колов - Никола Петров" и европейското първенство в Тирана, гласи съобщение от организацията.

От федерацията добавят, че "включването на състезателите в централизирания тренировъчен процес ще допринесе за оптималната им спортно-техническа подготовка и за достойното представяне на България на международната сцена."

Именно начинът на подготовка е в основата на противоречията между федерацията и борците на ЦСКА, сред които олимпийският шампион Семен Новиков и европейският Кирил Милов, които настояват да се подготвят с програмата на клубния си треньор Сослан Фарниев и не виждат как това може да бъде определящ фактор за отстраняването им от националния отбор. Те проведоха и протест с искане на оставката на президента на БФ Борба Станка Златева и в следствие на това бяха поканени на среща с ръководството.

"В изпълнение на поетия ангажимент по време на проведената среща между ръководството на БФ Борба и националните състезатели от СК по борба ЦСКА в петък, 13 март 2026 г., федерацията изпрати официално писмо до клуба. С него за сведение и изпълнение се предоставя Годишната план-програма за подготовка на националния отбор по класическа борба – мъже за 2026 г., внесена в Министерството на младежта и спорта.

Документът определя основните цели, задачи и етапи в централизирания тренировъчен процес на националния отбор, както и планираните лагер-сборове и участия в международни турнири и първенства през състезателния сезон.

В рамките на този процес БФ Борба отправя официална покана към националните състезатели от СК по борба ЦСКА, сред които са олимпийският шампион Семен Новиков и европейският шампион Кирил Милов, да се включат в заключителния етап от подготовката на националния отбор по класическа борба. Той е насочен към предстоящите ключови състезания в международния календар:

- Международния турнир "Дан Колов – Никола Петров",

- Европейското първенство по борба за мъже в Тирана, Албания.

Поканата за участие е изпратена официално като приложение към писмото до клуба.

Ръководството на БФ Борба изразява увереност, че включването на състезателите в централизирания тренировъчен процес ще допринесе за оптималната им спортно-техническа подготовка и за достойното представяне на България на международната сцена.

Федерацията подчертава, че остава отворена за конструктивен диалог и сътрудничество със СК по борба ЦСКА в интерес на развитието на българската борба и постигането на високи спортни резултати", гласи съобщението.

Според програмата на Европейското първенство по борба, което започва на 20 април, финалните заявки за участие трябва да бъдат направени утре, 19 март.

