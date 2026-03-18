Станаха ясни съперниците на България в групата на световното отборно за жени

Тимът на България ще играе с Република Корея, Тайланд и Испания в група Д на финалите на световното отборно първенство по бадминтон за жени "Юбер къп", което ще се проведе в Хорсенс (Дания) от 24 април до 3 май.

Преди месец България спечели историческа първа титла на европейското отборно първенство по бадминтон за жени в Истанбул (Турция) и си осигури място на финалите на шампионата на планетата в Дания.

В група А са Китай, Дания, Индия и Украйна, в група Б - Япония, Малайзия, Турция и Република Южна Африка, а в група С - Тайван, Индонезия, Канада и Австралия.

Първите два отбора от всяка група се класират за фазата на елиминациите (четвъртфинали), където ще има отделен жребий.