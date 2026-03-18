Стоичков представя нов партньор за академията на ЦСКА

ЦСКА информираха, че в четвъртък ще бъде обявено ново партньорство за академията на „червените".
Това ще стане на пресконференция в Залата на славата на легендата Христо Стоичков.
Ето какво написаха от ЦСКА:
„ЦСКА има удоволствието да покани всички представители на медиите на официална пресконференция във връзка с обявяването на ново партньорство на Академията на клуба. Събитието ще се състои утре (19 март) от 11:00 ч. в "Зала на славата Христо Стоичков" на ул. „Сребърна" 2.
На брифинга ще присъства най-големият български футболист Христо Стоичков, спортният директор на ЦСКА Бойко Величков и координаторът на клуба Петър Занев."