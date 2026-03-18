Обявиха младежките национали за Гибралтар и Азербайджан

2072
Тодор Янчев говори на младежките национали. Снимка: БФС

Селекционерът на младежкия национален отбор на България до 21 години Тодор Янчев обяви списъка с повиканите футболисти за предстоящите европейски квалификации срещу отборите на Гибралтар и Азербайджан.

Нашите ще изиграят първата си среща на 27 март, когато гостуват на Гибралтар. Двубоят е с начален час 20,00 ч. българско време.

На 31 март България ще приеме състава на Азербайджан в Пловдив. Срещата ще се проведе на стадион Стадион „Христо Ботев" и ще започне в 19,00 ч.

ВРАТАРИ

А. Божев – Славия Прага

П. Андреев – Лех Познан

Ст. Смъркалев – Вердер Бремен

ЗАЩИТНИЦИ

Т. Иванов – ЦСКА

М. Георгиев – Спартак Вн.

Н. Нейчев – Локомотив Сф.

М. Полендаков – Шефилд Юнайтед

Т. Павлов – Локомотив Пд.

Д. Папазов – Болоня

И. Видев – Ботев Пд.

ПОЛУЗАЩИТНИЦИ

П. Панайотов – ЦСКА

Цв. Маринов – Спартак Вн.

И. Панков – Красава

А. Митков – Левски

А. Стоянов – Ботев Вр.

Г. Чорбаджийски – Локомотив Пд.

НАПАДАТЕЛИ

Г. Лазаров – Черно Море

В. Казълджиев – Славия

Б. Рупанов – Гурник Забже

Р. Райчев – Славия

Н. Златев – Черно Море

Б. Димитров – Монтана

Севи Идриз – Локомотив Пд.

