Обявиха младежките национали за Гибралтар и Азербайджан

Селекционерът на младежкия национален отбор на България до 21 години Тодор Янчев обяви списъка с повиканите футболисти за предстоящите европейски квалификации срещу отборите на Гибралтар и Азербайджан.
Нашите ще изиграят първата си среща на 27 март, когато гостуват на Гибралтар. Двубоят е с начален час 20,00 ч. българско време.
На 31 март България ще приеме състава на Азербайджан в Пловдив. Срещата ще се проведе на стадион Стадион „Христо Ботев" и ще започне в 19,00 ч.
ВРАТАРИ
А. Божев – Славия Прага
П. Андреев – Лех Познан
Ст. Смъркалев – Вердер Бремен
ЗАЩИТНИЦИ
Т. Иванов – ЦСКА
М. Георгиев – Спартак Вн.
Н. Нейчев – Локомотив Сф.
М. Полендаков – Шефилд Юнайтед
Т. Павлов – Локомотив Пд.
Д. Папазов – Болоня
И. Видев – Ботев Пд.
ПОЛУЗАЩИТНИЦИ
П. Панайотов – ЦСКА
Цв. Маринов – Спартак Вн.
И. Панков – Красава
А. Митков – Левски
А. Стоянов – Ботев Вр.
Г. Чорбаджийски – Локомотив Пд.
НАПАДАТЕЛИ
Г. Лазаров – Черно Море
В. Казълджиев – Славия
Б. Рупанов – Гурник Забже
Р. Райчев – Славия
Н. Златев – Черно Море
Б. Димитров – Монтана
Севи Идриз – Локомотив Пд.