Рубио: САЩ не искат свалянето на президента на Куб...

Обявяването на Мароко за шампион ще разтресе Африка, Сенегал обяви обжалването в Лозана

Сенегалците ликуват на 18 януари в Рабат. Снимка: Ройтерс

Безкрайно сме възмутени. На 29 март ще има заседание на изпълнителния комитет на Африканската футболната конфедерация. Очаква се да избухне III световна война.

Това обяви пред френската спортна библия "Екип" източник от сенегалската федерация, след като снощи Мароко беше обявен за шампион на континента по служебен път.

Арбитражният съд на Африканската конфедерация при обжалването на мароканската федерация след спечеления финал от Сенегал.

В него Садио Мане и компания напуснаха терена в знак на протест след отсъждането на дузпа в полза на Мароко в края на редовното време. 15 минути по-късно играчите на Сенегал се завърнаха, а Брахим Диас не успя да отбележи 11-метровия наказателен удар и впоследствие сенегалците триумфираха с 1:0 след гол в продължението.

Според правилника напускане на терена трябва да бъде наказано със служебна загуба 0:3. Това бе обявено за меродавно при обжалването и Мароко стана шампион в съда.

„Сенегалската футболна федерация осъжда това нечестно, безпрецедентно и неприемливо решение, което поставя африканския футбол в сянка. За да защити правата си и интересите на сенегалския футбол, федерацията ще започне обжалване възможно най-скоро пред Спортния арбитражен съд в Лозана", написаха от централата.

Решението на съдията Жан-Жак Ндала да продължи финала на 18 януари, вместо да го прекрати и да обяви Мароко за победител след напускането на играчите на Сенегал, вероятно ще бъде ключово за всякакви аргументи за възстановяването на Сенегал като шампион.

Четете още

Още от Футбол

