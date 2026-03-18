Национален празник във Венецуела след победа над САЩ във финала на световното по бейзбол

Правителството на Венецуела обяви национален празник в сряда, след като националният отбор на страната победи с 3:2 тима на САЩ във финала на Световната бейзболна класика, който се проведе в Маями, предава БТА.

За южноамериканците това е първа титла от неофициалното световно първенство по бейзбол, което се провежда от 2006 година, а това бе шестото му издание.

"Да живее Венецуела. Тази победа е доказателство за нашата страст, нашия талант и единството, които ни отличават. Това постижение ще остане завинаги в сърцата на нашата нация", каза временно изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес.

Родригес застана начело на Венецуела, след като президентът на страната Николас Мадуро бе арестуван от американските специални части в началото на годината за трафик на наркотици. Преди финалния мач пък президентът на САЩ Доналд Тръмп написа в профила си в Трут Сошъл, че на Венецуела ѝ се случват само хубави неща, откакто е премахнал президента Мадуро и дори добави, че може да направи страната 51-вия американски щат.

Самите венецуелски бейзболисти обаче изглеждаха допълнително мотивирани от тези думи на Тръмп и стигнаха до успеха над пълния със звезди отбор на САЩ по най-драматичния начин - с победна точка на Еухенио Суарес във финалния девети ининг. Преди това Венецуела поведе с 2:0 чрез Майкел Гарсия в третия ининг и хоумрън на Уилиер Абреу, но в осмия американците изравниха чрез двоен хоумрън на играча на Филаделфия Филис Брайс Харпър.

С триумфа си в Светната класика Венецуела си гарантира и участие на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година. Там място имат още домакините от САЩ и съставът на Доминиканската република, който завърши на третото място.

За "Най-полезен играч" в турнира бе определен Майкел Гарсия.