ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китай разкритикува Япония, че използва темата за в...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22495068 www.24chasa.bg

Французин спря Димитър Кузманов на старта в Задар

2320
Димитър Кузманов Снимка: instagram.com/kuzmanov.dimitar/

Втората ракета на България Димитър Кузманов допусна поражение в първия кръг на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 75" в хърватския град Задар с награден фонд 97 640 евро.

32-годишният пловдивчанин отстъпи пред поставения под номер 3 Артюр Жеа (Франция) с 6:4, 2:6, 3:6 за два часа и 12 минути на корта.

Срещата беше прекъсната след втория сет вчера и се доигра днес. В решителната трета част Жеа взе подаването на българина в четвъртия гейм и затвори срещата с втория си мачбол.

21-годишния Жеа, който е 144-и в света, постигна втори успех в четири мача срещу Кузманов (№312 в ранглистата).

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Устойчив бизнес с програмата TRANSFORMATOR