Футболното дерби в Пловдив отново ще е в делничен ден

Третото пловдивско дерби между "Локомотив" и "Ботев" за този сезон ще е в делничен ден и обявената дата е 8 април, сряда. То ще се проведе от 20,30 часа на Колежа.

Първото дерби, което беше на 1 ноември м.г., приключи със служебна победа за "жълто-черните", след като вратарят им Даниел Наумов беше уцелен с бутилка от феновете на "Локомотив". При втория сблъсък между двата пловдивски тима отново на Лаута "черно-белите" спечелиха с 1:0 след попадение на Парвиз Умарбаев.

Вижте мачовете, които "Локомотив" ще изиграе в другите два кръга до края на редовния сезон:

22 март - 17:30 часа

"Ботев" (Враца) - "Локомотив" (Пловдив)

3 април - 19:45 часа

"Локомотив" (Пловдив) - "Локомотив" (София)

8 април - 20:30 часа

"Ботев' (Пловдив) - "Локомотив" (Пловдив)

13 април - 19:00 часа

"Берое" - "Локомотив"