Капитанът на България се развихри в Полша

Капитанът на националния отбор на България по волейбол Алекс Грозданов и неговия "Люблин" записаха 17-а победа в елита на полша, а нашият център бе във вихъра си.

Шампионите спечелиха гостуването си на "Гданск" с 3:1 (25:20, 25:18, 17:25, 25:19) в отложен мач от 21-и кръг.

Грозданов игра силно цял мач и реализира 13 точки (4 блокади)

"Люблин" е трети в таблицата с 50 точки (17 победи, 8 загуби), а до края на редовния сезон остава 1 кръг.

Лидер е "Заверче" с 20 победи, 5 загуби и 59 т. Втори е "Пройект" (Варшава) с 18, 7, 51.