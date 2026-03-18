Стартира ремонтът на "Арена Созопол" за 400 000 евро

"Арена Созопол" в курортното градче ще заблести, след ремонт, който вече стартира в понеделник. 400 000 евро са осигурени по програма на ММС от 2024 година "Финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти- държавна и общинска собственост".

Приоритетно предстои подмяна на естественото покритие на централния терен, като тревата ще бъде засадена на място.

Ще се монтира нова супермодерна поливна система с по-мощни разпръсквачи.

Изкуствената тревна настилка на помощния терен ще бъде подменена с нова, последно поколение с височина на тревата от 50 мм. На това игрище ще се постави ново LED осветление. Ще бъдат подменени осветителните стълбове на целия спортен комплекс, ще се монтира нова входна врата, предстои и цялостно освежаване на "Арена Созопол".

"Надявам се, че ще станем още по- притегателно място за подготовка и лагери на футболни отбори, включително и от чужбина", призна пред "24 часа" изпълнителен директор на ОФК "Созопол" Румен Димов.

Местният третодивизионен тим временно ще домакинства на стадиона в Царево.