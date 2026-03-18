Фернандо Алонсо: Формула 1 е битка на батериите

Фернандо Алонсо е поредният с интересен коментар за новите правила във Формула 1.

Двукратният световен шампион имаше сериозен проблем със своя автомобил “Астън Мартин” по време на Гран при на Китай.

Испанският ветеран даже се принуди да пусне волана при скорост около 300 км в час, тъй като ръцете му били изтръпнали.

В отбора все още не могат да се преборят със силните вибрации от двигателя “Хонда” и това може да е причина за отстраняването на легендата Ейдриън Нюи.

“Стартовете са забавни. И в Австралия, и в Китай нашият автомобил стартира добре. Истина е, че в първата обиколка всички имаме еднакъв заряд на батериите, които са напълно заредени. След това обаче навлизаме в този световен шампионат на батериите и в него ние не сме толкова добри, колкото другите”, заяви Алонсо.