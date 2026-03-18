България в група с Иран, Бразилия и Япония на световното за волейболисти до 17 г. в Доха

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Днес бе изтеглен жребият за световното първенство за волейболисти до 17 години.

България попадна в група E, където ще се изправи срещу Иран, Бразилия и Япония.

Световното трябва да се проведе от 19 до 29 август в Доха.

Във военния конфликт в Близкия изток (САЩ и Израел атакуваха Иран, а той отвърна) обаче е въвлечен и Катар, в който има американски бази.

Наскоро над Доха бяха прихванати ирански ракети. Това би могло да попречи световното да се проведе в Катар.

Участие на Иран в него също е под много сериозна въпросителна.