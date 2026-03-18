Пеп на дръвника в “Манчестър Сити”

Арбелоа стана №1 в "Реал", "Челси" с исторически антирекорд

Геният Пеп Гуардиола, мениджър на “Манчестър Сити”, може да има договор с клуба за още 1,5 г., но изобщо не е изключено да бъде уволнен в края на сезона. А причината е, че въпреки мащабната селекция, сезонът върви към нулев. За втора поредна година неговият “Сити” отпадна от “Реал” в Шампионската лига. През 2025 г. това се случи в плейофите, а сега на 1/8-финалите. Още преди реванша в Манчестър нещата изглеждаха почти ясни - мадридчани имаха аванс от 3:0. В Англия “Сити” падна 1:2. По този начин едва за 4-и път в богатата си кариера испанският мениджър губи и двата мача от елиминационната фаза. Интересното е, че в 3 от тях пораженията са точно от “Реал”.

Иначе “Сити” на Пеп изостава на 9 точки във Висшата лига от “Арсенал”. А с оглед на формата на “гражданите” и победите на лондончани “артилеристите” едва ли ще изпуснат добрия аванс. Двата отбора през уикенда ще играят и във финала за купата на лигата. “Сити” е и на 1/4-финал за купата на Англия.

“Искам моят отбор да е като “Реал”. Трябват стандартите на “Сити” да са като на този клуб. Всички искат да ме уволнят, но аз оставам. Имам договор”, каза Пеп след отпадането на отбора му.

Иначе в Англия се занимават повече с ризата на Пеп, с която той води срещата на “Етихад”. Медиите на Острова разкриват, че дрехата, която младите наричат стил “дървосекач”, струва около 300 евро. И е страшно популярна и модерна.

Треньорът на “Реал” Алваро Арбелоа пък влезе в историята на кралския клуб. Бившият играч на мадридчани, който пое отбора на пожар, се превърна в първия треньор на тима, който печели първите си 4 мача в елиминациите на Шампионската лига.

“Челси” пък записа исторически антирекорд, след като падна отново от носителя на трофея от миналата година - ПСЖ. В Лондон “сините” загубиха 0:3 и след 2:5 в Париж са аут от турнира. За първи път “Челси” допуска 8 гола в два мача от елиминациите на турнир на УЕФА.

“Не виждам никой друг като по-голям фаворит от нас”, каза треньорът на “Пари Сен Жермен” Луис Енрике.

“Арсенал” за 3-а поредна година е на 1/4-финал в Шампионската лига. Лидерът във Висшата лига без проблеми победи 2:0 “Байер” (Леверкузен) вкъщи и с общ резултат 3:1 влиза в топ 8 на турнира. За едва втори път в историята си “Арсенал” отстранява германски тим в Европа.

Срещу “Леверкузен” лондончани отправиха цели 12 точни удара. Това е най-високият резултат на отбора на Микел Артета в един мач във всички състезания този сезон. Това е и едва вторият път, когато “артилеристите” вкарват два пъти извън наказателното поле.

Най-голямата драма обаче бе в Португалия. В Лисабон бе спряна приказката на отбора отвън Полярния кръг - “Бодьо/Глимт”. Норвежците бяха спечелили 3:0 на своя земя срещу “Спортинг”, но след 90 мин в Лисабон общият резултат бе изравнен. А в продълженията португалците отбелязаха още 2 пъти, за да постигнат огромния подвиг. “Спортинг” е едва 5-ият тим в Шампионската лига, който компенсира пасив от 3 гола в двубой с елиминации на турнира. Голът на Акси Араухо за “Спортинг” срещу “Бодьо/Глимт” е най-ранният отбелязан в продълженията в историята на Шампионската лига. Той вкара 83 секунди след началото на допълнителното време.

Въпреки че допусна 5 гола във вратата си, стражът на норвежкия тим регистрира рекорд по брой спасявания. Руснакът Никита Хайкин отрази 9 удара.

