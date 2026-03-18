ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шон Пен получи „железен Оскар“ в Украйна

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/sport/article/22496939 www.24chasa.bg

Българин ще дебютира с номер 13 във Формула 4 Централна Европа

4220
Българският пилот Самуил Иванов ще се състезава през новия сезон във Формула 4 Централна Европа, съобщават негови представители. Това беше потвърдено днес с публикуването на списъка със заявки за кампанията. Той ще бъде с номер 13 и ще се състезава с кола на Real Motorsport, като негов съотборник в румънския тим ще бъде датчанинът Кнуд Еске Нилсен.

"Имах друго предпочитание за състезателен номер, но се оказа, че е зает и тогава избрах номер 13", потвърди Иванов, който е от пилотите, които не споделят нежеланието на колегите си да използват този номер.

За сезон 2026 във Формула 4 Централна Европа са заявени 44 автомобила, като свободните са само 6, а потвърдените до момента пилоти са от цял свят - от България и Република Северна Македония до състезатели от Аржентина, САЩ и Бразилия.

"Работим много добре с Real Motorsport, които имат 4 болида за Формула 4 и по принцип тимът участва основно в италианската Формула 4, но заради нас ще присъстват и в шампионата на Централна Европа. Миналата година Real Motorsport записаха победа на "Ред Бул Ринг", състезават се от 5-6 години, така че имат опит", добави шефът на Моторспорт Академия Петър Гьошев.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Последно от

