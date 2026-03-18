Поискаха нови избори в борбата

Нови избори май се задават и в борбата.

50 клуба внесоха във федерацията и Министерството на младежта и спорта искане за свикване на извънредно общо събрание, тъй като са недоволни от управлението на ръководството начело със Станка Златева. Броят на подкрепилите е 50, тъй като по последни данни в БФБ членуват общо 140 клуба и така подписката включва поне една трета, за да бъде законна.

Документите бяха входирани от адв. Станислав Трендафилов и нотариус, като клубовете очакват организиране на общо събрание в срок от един месец. Ако това не стане, трябва да бъде определена дата от съда.

Трендафилов бе адвокат на футболен клуб ЦСКА при управлението на Гриша Ганчев и представяше СК ЦСКА при входирането на документите. Борците на "червения" клуб настояват да водят подготовка с личните си треньори, докато федерацията е категорична в намерението си да води централизирана с националните селекционери в зала "Диана". Именно заради това олимпийският шампион Семен Новиков, носителят на европейска титла Кирил Милов и други състезатели от ЦСКА не се бориха на световното в Загреб през есента.

Вероятността те да пропуснат и еврошампионата в Тирана е голяма, тъй като и последната им покана е за провеждане на централизирана подготовка. Тя бе отправена от федерацията.