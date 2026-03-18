Бивш шеф на ЦСКА пак ще е мениджър

Бившият изпълнителен директор в ЦСКА Стоян Орманджиев отново ще е мениджър. Той става консултант в компания, която ръководи делата на редица родни таланти.

“Страхотно е да съм част от такава невероятна група професионалисти и с нетърпение очаквам да допринеса с опита си на тима и да помогна на нашите играчи да реализират пълния си потенциал”, написа Орманджиев.

В същото време ЦСКА ще обяви ново партньорство за академията на клуба. На специалната пресконференция, която ще се състои в четвъртък в “Залата на славата” на Христо Стоичков, ще бъдат дадени повече подробности. От страна на “червените” ще присъстват спортният директор на ЦСКА Бойко Величков и координаторът на клуба Петър Занев.

