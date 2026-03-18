"Лудогорец" с най-постоянен състав в България

Хегемонът в последните 14 г. “Лудогорец” има най-постоянния състав у нас.

Това сочи проучване на CIES, футболната обсерватория. То е базирано на специален индекс, изчислен от броя на играчите, използвани в мачове от лигата през последните три години, средния престой на настоящите играчи в първия отбор, средната оставаща продължителност на договорите на същите тези играчи и средната им възраст към момента на подписване.

Според изследването средно футболист се задържа в Разград около 2,5 години. В същото време за последните 36 месеца през тима на шампиона са преминали 50 играчи. А индексът на “Лудогорец” е 66,5.

На другия полюс пък е ЦСКА 1948. Отборът от Бистрица е използвал внушителната бройка от 93-ма футболисти за същия период. Средно в лагера на “червените” един играч се задържа под година - около 7 месеца. Като ЦСКА 1948 е единственият клуб у нас с подобна статистика. И логично има най-ниския индекс в класацията - 29,9.

Иначе най-малко играчи е използвал “Черно море” - едва 39 за 3 г.

ЦСКА пък е пред “Левски” в класацията за управление на даден клуб в дългосрочния план. Индексът на “червените” е 51,8, докато този на “сините” - 50,4.

