“Левски” с 3 мача за 9 дни, “Лудогорец” за 11

“Левски” ще има доста тежък график в заключителните 3 кръга от редовния сезон на Първа лига. Лидерът в класирането ще изиграе 3 мача в рамките на 9 дни. Това реши Спортно-техническата комисия на БФС. Само за сравнение, основният конкурент на “сините” за титлата “Лудогорец” ще има същия брой мачове, но за 11 дни.

Останалите два тима в челото на класирането - ЦСКА 1948 и ЦСКА, също ще имат повече време за почивка от “Левски” в последните 3 кръга. Програмата за “червените” от Бистрица предвижда да изиграят мачовете си в рамките на 11 дни. Трите последните мача от редовния сезон на ЦСКА са в периода 4-13 април - 10 дни.

Иначе “24 часа” позна, че вечното дерби между ЦСКА и “Левски” ще е на Светли понеделник, 13 април. Двубоят, по разпореждане на МВР, е в светлата част на деня - от 16 ч и на “Васил Левски”. Пак по искане на полицията мач №1 у нас трябва да е в почивен ден.

Преди 3 г. “червени” и “сини” отново играха на първия ден след Великден, като отново “армейците” бяха символичен домакин. Тогава двубоят завърши без голове, а Ивелин Попов изпусна дузпа за “Левски” в последните минути на срещата.

След паузата на националите “сините” са гости на “Добруджа” на 5 април от 17 ч. След края на мача на “сините” е планиран двубоят на “Лудогорец” с ЦСКА 1948. Преди почивните дни за Великден, на 9 април, четвъртък, разградчани приемат “Черно море” в 18 ч. В 20,30 ч е планиран мачът на “Левски” срещу “Арда”.

На Светли понеделник “сините” излизат във вечното дерби, а на 15 април, или 2 дни по-късно, “Лудогорец” гостува на “Арда” в среща от 30-ия кръг. След него отборите се разделят, спрямо класирането си на 3 групи и започва плейофната част от шампионата, която ще определи първенеца, изпадащите и кои тимове ще играят бараж за европейските турнири и за изпадане.

Иначе според Съдийската комисия към БФС реферите у нас допускат само една голяма грешка в последния кръг. И тя е в срещата от отложения двубой между “Локо” (Сф) и “Септември” във вторник. Като грешка на цялата съдийска бригада се отбелязва показаният червен картон на Джордан Айб от столичните “железничари”. Според комисията бившият играч на “Ливърпул” е изгонен неправомерно. Иначе реферите отчитат още, че съдията на срещата “Берое” - “Левски” е трябвало да покаже жълт картон за симулация на Армстронг Око-Флекс. Играчът на “сините” падна в наказателното поле, без да има нарушение срещу него, заключават от реферската комисия.