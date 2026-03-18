Месец търсели как да отнемат титлата на Сенегал в Африка

Трофеят бил обещан на Мароко и заради това бе обърнат резултатът

Африканският футбол винаги е бил доста скандален, но този път достигна нови висини. И с една новина успя да засенчи всички мачове от Шампионската лига. Конфедерацията на Африка (КАФ) обяви, че анулира финала на континенталното първенство и присъжда победата на Мароко. Домакините загубиха с 0:1 от Сенегал решителния мач след продължения, но сега им бе присъдена служебна победа с 3:0. Това се случи заради напускането на терена преди дадената дузпа в последните секунди на редовното време, която след това бе пропусната след опит за “Паненка” на Брахим Диас.

КАФ обяви, че всичко се основава на член 82 от правилника на турнира. Той гласи: “Ако по каквато и да е причина отбор се откаже от състезанието, не се яви за мач или напусне терена преди края на двубоя без разрешение на съдията, той се смята за загубил и елиминиран твърдо от турнира. Същото се отнася и до всички отбори, които са санкционирани дисциплинарно от КАФ”. След това в член 84 се дава служебният резултат при нарушаване на 82-и.

Апелативната комисия на КАФ реши, че Сенегал “се счита за загубил финала”, а победата с 1:0 се обръща в загуба с 0:3.

На заседанието на дисциплинарната комисия на КАФ бяха раздадени глоби общо за над 1 милион долара, бяха наложени санкции на играчи и официални лица от двата отбора. Резултатът обаче не бе пипан. Сега обаче КАФ обяви, че жалбата на Мароко е “призната за приемлива по форма и удоволетворена”.

Сега на ход е Арбитражният съд по спорта в Лозана. В официално съобщение федерацията на Сенегал осъди “несправедливото решение” и подчерта, че “ще защити правата на сенегалския футбол с всички законови средства”.

Afrik Foot разкрива истинската причина за обрата в решенията. Според сайта всичко подкрепя обвиненията, че Мароко реално контролира КАФ и всичко е било подготвено за титла на домакините. И след първоначалното решение са се появили търкания между президента на КАФ Патрис Мосепе и неговия заместник Фузи Лекя, който оглавява мароканската централа. Мосепе бе третиран като крал по време на първенството, като правителството в Рабат му отпусна личен самолет, за да присъства на повече от един мач на ден.

Още преди месеци се появиха и данни за подобно развитие. Бившият шеф на дисциплинарната комисия Раймонд Хек от Република Южна Африка обяви публично, че решението да не се промени резултата от финалът е разочароващо. А мартитанецът Самир Собха от изпълнителния комитет на КАФ дори се извини на Мароко за “откраднатия финал”.

“За съжаление това решение за този континент, който толкова обичам, ще разсмее целия футболен свят”, заяви пред “Екип” легендарният треньор и бивш селекционер на Сенегал Клод льо Роа. “Не бих си помислил и за секунда, че футболната конфедерация на Африка може да стигне толкова далеч по този път на абсурда. Когато видите как тя се ръководи от Патрис Мосепе. Той е васал на Джани Инфантино и президентът на ФИФА от самото начало искаше да даде този трофей на Мароко. Мароко имаше страхотна Купа на африканските нации и заслужаваше да спечели турнира, но на финала Сенегал беше по-добър”, допълни той.

“Често съм говорил за Инфантино, който мисли, че е Тръмп на африканския футбол, защото смята, че има пълното право да ръководи финалните турнири”, добави Льо Роа, който е печелил турнира с Камерун през 1988 г. “Зад всичко това стоят много съмнителни сделки, много споразумения зад затворени врати. Мисля, че това още не е приключило, че Сенегал ще получи своя справедлив дял в края на тази история. Но е жалко за образа, който футболната федерация на Африка проектира. Ще има апелативна комисия, а след това в зависимост от решението спортният арбитражен съд ще се намеси”, каза още той.

На новото решение най-саркастично реагира националът на Сенегал и играч на “Райо Валекано” Пете Сис. “Дайте ни тези недоразумения и ще им набутаме още три гола”, написа той в социалните мрежи и за кратко време набра 2,5 милиона преглеждания.

Точно преди 2 месеца при 0:0 Брахим Диас падна в наказателното поле след борба с Ел-Хаджи Малик Диуф при ъглов удар за Мароко в 96-ата минута. ВАР викна съдията пред монитора и той изненадващо даде дузпа за домакините. И скандалът избухна. Към 101-ата минута почти всички играчи на Сенегал напуснаха терена по нареждане на треньора Пап Тиав. Само звездата Садио Мане остана и молеше останалите да се върнат.

“Опитах се да ги вразумя. Питах ги дали са премислили решението. Дали това е добра идея, или не? След това се опитах да ги върна на терена. Смятам, че това бе най-доброто решение. Все пак е само футбол, съдията може и да сгреши. А нас ни гледа целият свят. Може би беше дузпа, може би - не. Но това не е най-важното. Важното е да го уважаваш. Несправедливо е да се прекрати мач по този начин”, обясни той по-късно.

Играта бе възобновена след 13 минути. И Брахим пропусна дузпата. А в продълженията Сенегал вкара победния гол. Пап Гуйе вложи цялата си злоба и отбеляза със свиреп удар под напречната греда.

