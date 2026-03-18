БФС проведе семинар по спортно право с арбитър от Лозана

Двудневен семинар по спортно право, организиран от Български футболен съюз, се проведе на територията на Национална футболна база "Бояна".

"Събитието е част от утвърдената инициатива на централата за повишаване на експертизата в ключови за футбола звена.

В тазгодишното издание участие взеха представители на клубове от Първа и Втора лига, експерти от БФС, както и студенти и преподаватели от водещи висши учебни заведения. Основен фокус на семинара бяха съвременните правни тенденции и предизвикателства в динамично развиващата се сфера на спортното право.

Сред лекторите бяха международно признати специалисти като д-р Петра Перица – професор по спортно право и арбитър в Спортен арбитражен съд в Лозана, както и адв. Давор Лазич.

Те представиха актуални казуси и съдебни практики, свързани с дейността на Спортен арбитражен съд, и анализираха тяхното влияние върху регулациите на ФИФА относно статута и трансфера на футболисти.

В рамките на двата дни бяха разгледани още теми като управлението на спорта, правната рамка в професионалния футбол и ролята на агентите при представителството на състезатели.

Семинарът за пореден път затвърди своята роля като ценна платформа за обмен на знания и добри практики, допринасяйки за професионалното развитие на всички участници и за утвърждаването на високи стандарти в областта на спортното право", написа сайтът на централата ни.