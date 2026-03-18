"Барселона" нокаутира 7:2 "Нюкасъл" в реванша от Шампионската лига

"Барселона" нокаутира тежко със 7:2 "Нюкасъл" в реванша от 1/8-финалите на Шампионската лига, игран в каталунската столица, и с общ резултат 8:3 чака победителя от двубоя "Тотнъм" - "Атлетико" (М) (2:5 в първата среща) в 1/4-финалите.

Мачът на "Ноу Камп" бе като за едновремешното предаване "Гол след гол". 9-те попадения влязоха за 66 мин или на близо 8 минути в тях падаше по едно.

Рафиня (6) и Марк Бернал (18) даваха аванс на "Барса", но гостите от Англия се опънаха чрез Антъни Еланга (15, 28).

В края на полувремето вундеркиндът на испанския гранд Ламин Ямал бе точен от дузпа.

През втората част в рамките на 10 мин Фермин Лопес (51) и Роберт Левандовски (56, 61) оскубаха окончателно "свраките", а Рафиня (72) оформи крайния резултат.